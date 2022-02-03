عاجل- 251 محضرا.. ضربات قوية من حماية المستهلك للفاسدين

جدة - نرمين السيد - شن جهاز حماية المستهلك حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير 251 محضرا فى 8 محافظات.





وذكر جهاز حماية المستهلك فى بيان اليوم الخميس، أن إدارة ضبط الأسواق بمحافظتى القاهرة والجيزة شنت 26 حملة أسفرت عن تحرير 42 محضرا لعدد من المنشآت التجارية؛ لضبط مخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار الشاملة، وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم كتابة أسم الصنف والمواصفات باللغة العربية (مجهولة المصدر).

وأضاف البيان أنه فى محافظة الإسماعيلية ضبط 343748 علبة سجائر بوكس داخل مخزن سجائر لتجميعها وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وكميات كبيرة من السجائر الأجنبية مجهولة المصدر، وضبط كميات كبيرة من السولار وبنزين 80 وبنزين 92 داخل عدد من محطات الوقود بغرض تجميعها وبيعها فى السوق السوداء، وتحرير 29 محضرا لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير قانونية، عدم حمل شهادات صحية.

وفى الشرقية، ضبط مخزن للأعلاف يضم سلعا مجهولة المصدر بالإضافة إلى ضبط منشأة لبيع إكسسوارات السيارات بحيازتها قطع غيار سيارات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم تحرير 32 محضرا ضد منشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل الشهادات الصحية.

وأضاف أن الجهاز أن فرعه بمحافظة جنوب سيناء بالاشتراك مع مديريتى الصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية حرر 28 محضرا ضد محلات تجارية لعدم وجود تراخيص وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار ونقص الاشتراطات الصحية.

وفى محافظة السويس تحرر 18 محضرا لعدد من المنشآت التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية من السلع مجهولة المصدر وعدم وجود التراخيص اللازمة وعدم إتباع الاشتراطات الصحية، وضبط فرع حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ مصنع أحذية لاستخدامه علامة تجارية بدون سند قانونى، وتم التحفظ على كمية من المنتجات ومدون عليها (طبى) واسم العلامة بدون سند قانونى أو مواصفات فنية، بالإضافة إلى ضبط شركة اكسسوار محمول بحيازتها منتجات بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها، كما تم تحرير 16 محضرا لعدد من محلات المبيدات الزراعية والبويات والأدوات الكهربائية ومنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية طبقا للقانون 181 لسنه 2018.

وفى محافظة المنيا ضبط عدد من المراكز الطبية ومركز لعلاج الأطفال المبتسرين والحضانات ومعامل التحليل بداخل غرفة الكشف كاميرا مراقبة وهذا مخالف قانونيا لانتهاك حرمة المرضى، وكمية من الأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وغير مصرح بتداولها تجاريا وكمية كبيرة من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية بالإضافة إلى مخالفة شروط مكافحة العدوى وعدم وجود طبيب وتمريض بالمكان.

وضبط فرع بمحافظة القليوبية 60 لفة خرطوم كهرباء، و100 لفة خرطوم كهرباء سوستة، و40 لفة سلك كهرباء مقلد لعلامه تجاريه شهيرة و15 لفة سلك كهرباء غير مدون عليها بيانات، وعدد 3000 عبوة حفاضات، و168 كرتونة صابون وجه و550 بكرة مناديل ورقية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات، بالإضافة إلى تحرير 11 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير وإدارة منشآت بدون ترخيص وحيازة منتجات مجهولة المصدر.

وفى محافظة سوهاج تحرر 51 محضرا لمنشآت طبية وتجارية وذلك لإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمة الطبية المقدمة بالإضافة إلى وجود غرفة عمليات غير مطابقة للاشتراطات القانونية وغير مرخصة وحيازة أدوية مخدرة مدرجة بالجدول الثالث لقانون المخدرات وغير مسجلة بدفتر المخدرات وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.