الزراعة: حجم الاستثمارات فى مشروعات الثروة الداجنة تتجاوز 100 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الخميس، بعبدالكريم النهير الرئيس التنفيذى الجديد لمجموعة شركات دواجن الوطنية احدى الاستثمارات السعودية فى مصر والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.





وتناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة على صعيد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن دعم مساعى دواجن الوطنية الرامية إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية لاسيما وإعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE لجميع منشأتها كونها خالية من إنفلونزا الطيور.



وأشاد القصير بدور القطاع الخاص فى دعم قاطرة التنمية والإقتصاد المصرى مشيرا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه والمحلية.

واستعرض وزير الزراعة جهود الدولة فى مجال الثروة الداجنة، مؤكدا أنها شهدت طفرة كبيرة ولدينا مشروعات ضخمة متميزة للانتاج الداجنى وأن حجم الاستثمارات فى هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنيه وتوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل كما ان مصر تحقق الاكتفاء الذتى من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد فى فتح اسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلى.



كما أشاد القصير بمستوى وحجم مشروعات مجموعة شركات دواجن الوطنية فى مصر وأكد ان الدولة تدعم مثل هذه الصناعات المتكاملة للانتاج الداجنى حيث توفر فرص عمل وانتاج متميز بالاضافة الى انها تحقق قيمة مضافة للناتج القومى، معربا عن سعادته بالاستثمارات السعودية فى مصر نظرا للعلاقات القوية التى تربط بين البلدين الشقيقين والتى شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد النهير بما قامت به وزارة الزراعة من مجهودات مضنية فى الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية فى اعتماد 30 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور الامر الذى يسهم فى استعادة ريادة مصر فى تصدير الدواجن.