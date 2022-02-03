صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسى باستخدام أحدث التقنيات فى مشروعات الاتصالات

جدة - نرمين السيد - كما سلطت الصحف الضوء على إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ارتفاع إجمالى الصادرات المصرية فى 2021 إلى 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته هذه الصادرات فى تاريخها.

كما اهتمت بنقل تأكيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

وفى التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية فى إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقا لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمى للدولة، وعلى النحو الذى يليق بالتطور الحضارى الذى تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة، مع التركيز فى هذا الصدد على توفير التدريب التقنى اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن توجيهات الرئيس السيسى جاءت خلال اجتماعه مع مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب عبد الله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله "إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى استعراض مستجدات الموقف التنفيذى والإنشائى لمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم تدشينها على أحدث النظم التكنولوجية، بهدف بناء مجتمع معلوماتى يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار فى التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية".

وأوضحت أنه -خلال الاجتماع- تم عرض سير العمل فى عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة، والتى تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم فى تحقيق التحول الرقمى فى مختلف قطاعات الدولة، خاصة مشروع إنشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعات المنصورة والمنوفية والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان، وكذا مشروع إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجى بالإسماعيلية، إلى جانب مشروع إنشاء مراكز "إبداع مصر الرقمية" فى بنها والفيوم وبورسعيد.

وأضافت (الأهرام) أن الرئيس السيسى اطلع على سير العمل فى بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ساحة الشعب، والبرلمان، وساحة المعارض، فضلا عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافى الإسلامى، وما يضمه من قاعات مناسبات، ودار القرآن الكريم.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة مشروعات الطرق والمحاور، بما فى ذلك تطوير الطريق الدولى الساحلى من مرسى مطروح إلى السلوم، وتطوير طريق الطور سانت كاترين، فضلا عن تطوير تقاطع طريق السويس مع محور شينزو آبى.

كما تم استعراض عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات فى شرم الشيخ، حيث وجه الرئيس السيسى بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات، بما يصب فى صالح السكان.

اقتصاديا.. تناقلت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن إجمالى الصادرات المصرية بلغ 45.2 مليار دولار أمريكى خلال عام 2021، والذى يعد أعلى رقم قد حققته الصادرات المصرية فى تاريخها.. لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتشجيع جميع قطاعات الصناعة والإنتاج بالاقتصاد المصرى حتى تصل لأهدافها المنشودة.

وتحت عنوان "45.2 مليار دولار، إجمالى الصادرات المصرية فى 2021" أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن رئيس مجلس الوزراء أكد -خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء- أن ما تحقق يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بضرورة تجاوز الصادرات حاجز الـ 100 مليار دولار.

وفى شأن حكومى آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء أكد -خلال اجتماع مجلس الوزراء- ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة، وفقا لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، مشيرا إلى جولته التفقدية لمتابعة التشغيل التجريبى لمشروع القطاع الكهربائى الخفيف.

وأشارت صحيفة (الأخبار) إلى أن مدبولى أكد أهمية تبنى استراتيجية وطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية، حيث إن المعرفة الأساسية فى التمويل الشخصى أضحت مهارة أساسية يحتاجها الأفراد للاستفادة من التطورات الناشئة فى عالم المال.

وتحت عنوان "شكرى يبحث مع نائب مفوضية الاتحاد الأوروبى تحضيرات مؤتمر المناخ" نشرت صحيفة (الأخبار) أن وزير الخارجية سامح شكرى أكد - خلال اتصال هاتفى تلقاه من نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى التنفيذى المعنى بموضوعات تغير المناخ "فرانز تيمرمانز"- تبنى مصر بوصفها الرئيس المقبل للمؤتمر، لنهج شامل يراعى رؤى وأولويات مختلف الأطراف.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ قوله "إن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن التقدير للتعاون الممتد الذى يجمع مصر بالاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات، والتطلع لمواصلة هذا التعاون على مختلف المستويات".. مضيفا "أن مصر تتبنى أجندة طموحة للدورة المقبلة للمؤتمر تتضمن الارتقاء بالإسهامات المحددة وطنيا للدول فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتمويل التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض".

وتحت عنوان "إشادة دولية فى ختام رئاسة مصر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام" كتبت صحيفة (الجمهورية) أن مصر اختتمت رئاستها للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام فى دورتها الخامسة عشر والتى امتدت لعام كامل، حيث شهدت الجلسة الرسمية للجنة التى ترأسها السفير أسامة عبدالخالق، مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، اعتماد التقرير السنوى لأنشطة وأعمال اللجنة تحت رئاسة مصر بالتوافق، فضلا عن انتخاب بنجلادش لرئاسة اللجنة وانتخاب مصر والدومينيكان كنائبين للرئيس الجديد.