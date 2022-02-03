/677052/في-أولي-مواجهات-كأس-العالم-للأندية-تعرف-على-موعد-مباراة-الجزيرة-الإماراتي-أمام-بيري-تاهيتي

يدخل فريق الجزيرة الإماراتي أمام نظيرةبيري تاهيتي ، علي ملعب "محمد بن زايد" ، في افتتاح مواجهات مونديال الأندية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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يخوض فريق الجزيرة الإماراتي بيري ضد نظيرة فريق تاهيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، Abu Dhabi Sports Asia 1

نجح مسئولو الرياضة العربية الإماراتية، في الظفر بتنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد إعتذار اليابان على التنظيم، بسبب تفشي فيروس كورونا في موجته الرابعة في مختلف البلاد.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي

يخوض الأهلي مباراته الأولى في البطولة، يوم السبت المقبل 5 فبراير أمام فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاف، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويواجه الفائزمن مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي، في اللقاء القبل النهائي، للبطولة، ويواجه فيه الفائز من تشيلسي والمباراة الإفتتاحية، في المباراة النهائية.

الهلال السعودي

ويشارك في البطولة المقبلة الهلال السعودي ليكون هناك أكثر من فريق عربي، ولكن من الصعب أن يتقابل الفريقيان حيث سيلتقي الهلال إذا تأهل للدور نصف النهائي بتشيلسي، أي إذا لعب الفريقان معاً سيكون في الدور النهائي.

وفي العام الماضي تقابل المارد الأحمر مع الدحيل القطري وتفوق عليه بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، وقدم خلالها النادي الأهلي لقاء كبير واستطاع أن يحسم المباراة لصالحة رغم أن البطولة كانت تقام في قطر بملعب الدحيل، وحدثت أيضاً عدة مواجهات يأتي التفوق فيها كمجمل لعرب أسيا على أفريقيا.

انسحاب أوكلاند سيتي

ويأتي إنسحاب أوكلاند سيتي للمرة الثانية على التوالي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الخروج من النسخة الأخيرة للبطولة بقطر.

النادي النيوزيلندي من خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أكد أنه لن يُشارك في النسخة القادمة من مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي، بسبب جائحة كورونا، حيث كان قد انسحب أيضًا من البطولة الماضية التي أقيمت في قطر.