عاجل- عاصفة رملية وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، هبوب رمال نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد، وسيطرة منخفض جوى على البحر المتوسط بقيم ضغط منخفض 1004 ملى بار.





وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": وعلى إثره تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، كما تتكاثر السحب على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة الى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد آخر اليوم؛ كما تزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناة صباح الجمعة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة معتدلة نهارا على القاهرة ويكون الانخفاض ملموسا مع دخول المساء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

ويكون الطقس باردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ويسود ليلا، طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط ثلوج على كاترين.