- 1/2
- 2/2
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": وعلى إثره تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، كما تتكاثر السحب على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة الى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد آخر اليوم؛ كما تزداد فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناة صباح الجمعة.
وأشارت إلى أن درجات الحرارة معتدلة نهارا على القاهرة ويكون الانخفاض ملموسا مع دخول المساء.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.
ويكون الطقس باردا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
ويسود ليلا، طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط ثلوج على كاترين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- عاصفة رملية وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.