تقدم آخر لجامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف ويبومتركس Webompetrics العالمي للاستشهادات المرجعية يناير 2022 جامعة القاهرة الأولى على الجامعات المصرية بعدد استشهادات (370.043) استشهادا مرجعيا التصنيف الأسباني يقيس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي من خلال مواقعها الإلكترونية ‏TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles ‏JANUARY 2022 (version 13.0.1) وفى يناير 2021 كانت النتائج كالتالي: جامعة القاهرة هي الأولى مصريا، وبلغ مجمل الاستشهادات لبحوث الجامعة 304838 وفى يناير 2020 كانت النتائج كالتالي: جامعة القاهرة هي الأولى مصريا، وبلغ مجمل الاستشهادات لبحوث الجامعة 212160 ويظهر حساب نسبة التطور في اجمالى الاستشهادات : تقدم في عام 2022 عن عام 2021 بمقدار 21.4% وبالمقارنة بعام 2020 تزداد هذه النسبة الى 74.4%

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