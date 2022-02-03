التعليم العالي : المجلس الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات شمال ووسط...

- دراسات جامعة الفيوم تركز على معالجة مياه الصرف وتدوير المخلفات

- دراسات جامعة بني سويف تركز على معالجة مخلفات الأسمنت ومواجهة المشكلات الاجتماعية

- دراسات جامعة المنيا تركز على تحلية مياه الآبار المالحة

- دراسات جامعة أسيوط تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتتصدى لمشكلات الزيادة السكانية

- دراسات جامعة سوهاج تركز على تدوير المخلفات والاهتمام بالحرف اليدوية

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية السادة رؤساء الجامعات، على الخطط البحثية والبرامج التنفيذية المُقدمة من السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا، والتي تستهدف مواجهة تحديات التنمية، والتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارة سيادته لجامعة كفر الشيخ في ١٤ ديسمبر الماضي.

وأكد الوزير على أهمية تنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي، وما يتبعها من مراكز بحوث مُتخصصة مع قطاع التعليم الجامعي، وإتاحة كافة التسهيلات؛ لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، والمشروعات التنموية في كافة المجالات.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الجامعات المصرية في إقليم شمال ووسط الصعيد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج)، قدمت مجموعة من الخطط التنفيذية ببرامج زمنية مُحددة للدراسات والبحوث التي تخدم قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الإقليم الجغرافي، وشملت الخطط نقاط بحثية متنوعة في شتى المجالات الصحية، والبيئية، والزراعية، والمجتمعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة الفيوم قدمت خطة لمعالجة مياه الصرف بمشاركة كليات العلوم والزراعة والهندسة، والتصميم الأمثل لمنظومات إدارة وتدوير المخلفات بمشاركة كليتي الهندسة والعلوم، وتنمية الصناعات الصغيرة لتشغيل شباب محافظة الفيوم في صناعات الخزف والفخار والسجاد ومنتجات النخيل والمناحل والعطور والمنظفات ومنتجات الألبان والتمور وحفظ وتخليل الخضروات والفاكهة، بمشاركة كليتي التربية النوعية والزراعة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن جامعة بني سويف قدمت خطة لتحسين إنتاج سلالات النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف كمحافظة مُنتجة ومصدرة للنباتات الطبية والعطرية، والاستفادة القصوى منها كمشروع قومي للمحافظة، وعمل دراسات متكاملة للاستخدام الأمثل لخزانات المياه الجوفية بغرب بني سويف، وتطوير القطاع الزراعي للمحافظة على الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي والثروة الداجنة، وتحلية ومعالجة مياه الترع والمصارف باستخدام الطاقة الشمسية وتكنولوجيا النانو، ومعالجة مخلفات الأسمنت بالمحافظة، ومواجهة انعكاسات المشكلات الناجمة عن التسرب في التعليم والزواج المبكر في المجتمع.

وقدمت جامعة المنيا خطة شملت؛ تحلية مياه الآبار المالحة بالطاقة الشمسية واستخدامها في الزراعة المائية، ودراسة ملوحة التربة ونسبة الجير المرتفعة وارتفاع الأس الهيدروجيني للتربة، وتوفير مصادر المياه للزراعة للتغلب على ندرة المياه الجوفية، كما قدمت الجامعة خطة لحل مشكلة الزيادة السكانية بالمحافظة.

وقدمت جامعة أسيوط عددًا من الدراسات حول الرعاية الصحية والنفسية لمرضى (كوفيد - ١٩)، والوقاية الصحية وتطوير اللقاحات، والتنمية المستدامة في صعيد مصر وتنمية الثروة الحيوانية، وتحسين جودة الحياة فى صعيد مصر.

وقدمت جامعة سوهاج خطة تنفيذية مُتعلقة بتدوير المخلفات والاهتمام بالحرف اليدوية ومعالجة عوامل تراجعها، ودراسة حجم انتشار الفشل الكُلوي بمحافظة سوهاج وأساليب تفعيل مواجهته.