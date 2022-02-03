موانئ البحر الأحمر تعلن إغلاق ميناء نويبع البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس فى تمام الساعه 0405 نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 20 الي 25 عقدة واتجاه الرياح جنوبية، والضغط الجوي 1009 وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الأمواج من 2 متر وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد المهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.