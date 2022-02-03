الجماهير تتجمع فى مطار القاهرة استعدادا لمساندة المنتخب أمام الكاميرون

تجمعت الجماهير المصرية فى مطار القاهرة، منذ قليل، استعدادا للسفر إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطنى، الذى يستعد لمواجهة الكاميرون فى التاسعة من مساء اليوم فى مباراة الدور قبل النهائى لبطولة الأمم الأفريقية.

وستغادر الطائرة المصرية الخاصة التى تحمل الجماهير، من مطار القاهرة بعد قليل على أن تصل العاصمة الكاميرونية ياوندى فى الثانية ظهرا.

فى نفس السياق استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الكاميرون المقرر لها التاسعة مساء اليوم فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

ومن المقرر أن يبدأ كيروش بتشكيل مكون من محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود الونش – عمر كمال - محمد الننى - عمرو السولية - حمدى فتحى - محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

هذا فى إطار تقديم كل الدعم لرفع المعنويات وزيادة الحماس، صرف مجلس إدارة اتحاد الكرة مكافأة إجادة للاعبى منتخب مصر بواقع 3 آلاف دولار لكل لاعب بعد الفوز على منتخب المغرب فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لدور الأربعة لمواجهة الكاميرون فى الدور قبل النهائى .

فيما جاءت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر سلبية قبل مواجهة الكاميرون المقرر لها التاسعة مساء الخميس فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير.

وتوجه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطنى إلى مدينة ميونيخ الألمانية مساء الثلاثاء لبدء برنامجه العلاجى بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك، وفقا لما تستلزمه الإصابة التى منى بها خلال لقاء مصر والمغرب فى ربع نهائى بطولة الأمم الأفريقية.

وكان حجازى قد أصيب فى العضلة الضامة أثناء المباراة ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة أشعة أكدت نتيجتها إصابته بتمزق فى أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة واستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة فى ألمانيا.