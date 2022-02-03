/677059/اللي-يزعله-ياخد-على-قفاه-النجوم-يساندوا-محمد-صبحي-بعد-أزمته-الأخيرة

تجاهل مجموعة كبيرة من نجوم الفن التعقيب على أزمة الفنان محمد صبحي الأخيرة بينما علق عدد قليل منهم، فمنهم تلاميذه ومنهم من عمل معه. لذا نرصد لكم تعليقات نجوم الفن للفنان محمد صبحي بعد أزمته مع صناع الفن في المملكة العربية السعودية.

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