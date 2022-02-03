/677060/محمود-القط-لـتحيا-مصر-الشباب-عمود-الدولة-والاستقرار-بدأ-مع-تولي-الرئيس-السيسي

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن مرحلة الاستقرار في مصر بدأت منذ تولي الرئيس السيسي، والتي بدأت مع دستور ومؤسسات بدأت في البناء من البداية، مؤكدا أن الشباب بالنسبة للدولة المصرية هم عمود المجتمع و شريك أساسي، والدولة تضعهم علي رأس أولوياتها والدليل انخفاض نسبة البطالة فضلا عن التسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

دوت الخليج

وأضاف القط، خلال ندوة حوارية لـتحيا مصر، أنه تقدم باقتراح بشأن تفعيل آليات التمويل العقاري في مصر، لافتا إلي تصريحات الرئيس السيسي في أحد المؤتمرات بأنه سيجعل المواطن يدفع الإيجار قسط للتمليك، وذلك يعد المعني الحقيقي لبناء الاستقرار، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تستهدف ما يقرب من 54 مليون مصري، والشباب يمثلون60 % ، والمبادرة تعمل علي دمج الشباب في المجتمع، ومن هنا أوجدت شاب يهتم بالعمل العام ولكن بطريقة غير مباشرة.

محمود القط : الشباب عمود الدولة والاستقرار بدأ مع تولي الرئيس السيسي

وأكد أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن مصر الدولة الوحيدة علي مستوي الشرق الأوسط المستقرة، وهناك تحديات كبيرة وخلافات تحدث في المجتمع الدولي، لكن هذه الأحداث اتثبت لنا أن التطور العسكري ركيزة أساسية استقرارنا، وكذلك الإصلاح الاقتصادي ركيزة أساسية في استمرار زيادة معدلات الاقتصاد رغم جائحة كورونا، برغم ما تسببت فيه من انهيار اقتصاديات دول أخري، مضيفا: المواطن المصري تحمل مشاق إصلاحات اقتصادية كثيرة، ويكفينا فخر أنه يوم من أيام رفضت الدول تستقبل رعاياها ومصر استقبلت رعاياها وأكدت علي وجود أسواق عمل لهم، بجانب وجود مواطنين من دول أخري ولا يطلق عليهم لاجئين.

وكان قد حل النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك بندوة حوارية شاملة أدارها الزميل محمود فايد، حيث تطرق القط لأعمال التطوير في مسار العائلة المقدسة، وتحدث عن دور وزارة الثقافة باعتبارها الهوية والوعي كما تحدث عن التنمية الثقافية والتي تعد أحد أهداف التنمية المستدامة، كما تطرق عضو مجلس النواب