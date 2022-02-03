/677061/الارصاد-تحذر-تقلبات-جوية-وانخفاض-بدرجات-الحرارة-مساء-البوم-الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انخفاض في درجات الحرارة سيشهده الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس بارد نهارا وليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع بوسط سيناء، ويكون هناك تكون للثلوج بمرتفعات سيناء.

دوت الخليج

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءاً قد تكون رعدية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40:60%.

وأوضحت أنه سيكون هناك سقوط للأمطار المتوسطة تزداد أحيانا لتكون رعدية مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى فى هذه المدن "السلوم، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة" وسقوط فى أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد.

غائم جزئي على كافة الأنحاء

وأضافت: يسود طقس غائم جزئي على كافة الأنحاء مع وجود نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد ويكون هناك اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى ٣.٥ متر، كما إنه من المتوقع أن يسود مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا.

وأوضحت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على جنوب سيناء نهارا يصل لحد الصقيع ليلًا وتوقعت أيضا أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، سنشهد بداية ظُهر اليوم الخميس وحتى مساء غد الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس.

خدعة الفترة الصباحية

من جانبها قالت منار غانم في مداخلة هاتفية لـ "هذا الصباح"، على فضائية "اكسترا نيوز": "مش عايزين ننخدع بالطقس في الساعات الاولى من اليوم ، لأن الطقس مشمس وفيه استقرار في الأحوال الجوية ولكن هذا مستمر حتى وقت الظهيرة، موضحة أنه بداية من ظُهر اليوم، ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في الطبقات العليا، وأيضاَ على سطح الأرض، كما أشارت إلى أن هذا المنخفض سيؤثر على نشاط الرياح، حيث تكون سرعة الرياح تتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلومتراً في الساعة.

الرياح ستكون محملة بالأتربة

وأشارت إلى أن هذه الرياح ستكون محملة بالأتربة على كافة مناطق الجمهورية، خاصة على المناطق المكشوفة، والطرق الصحراوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار على بعض المناطق الموجودة في السواحل الغربية البلاد، موضحة أن الأمطار ستكون متوسطة ومع تقدم ساعات النهار ودخول ساعات الليل، ستزداد كميات الأمطار لتصبح غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء، مثل: السواحل الشمالية الغربية للبلاد، والإسكندرية ومطروح.