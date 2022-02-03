عاجل.. الرئيس السيسى يتوجه للصين للمشاركة فى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، إلى جمهورية الصين الشعبية، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم 4 فبراير الجارى".





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس السيسى فى هذا الحدث الرياضى العالمى الضخم تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الصينى "شى جين بينج"، فى ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التى تربط مصر والصين. وأوضح المتحدث الرسمى أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضًا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصينى "شى جين بينج"، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التى تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كل المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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