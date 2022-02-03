الرقابة الإدارية تناقش «الحوكمة الرقمية » فى معرض الكتاب.. اليوم

جدة - نرمين السيد - تنظم هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، ثانى ندواتها الجماهيرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب التى تأتى تحت شعار "شارك.. حاور.. تفاعل" فى إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة لنشر ثقافة مكافحة الفساد ومنعه وترسيخ قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع. وتنعقد الندوة تحت عنوان "الحوكمة الرقمية.. رؤية المستقبل"، وتديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة بقاعة ضيف الشرف فى الواحدة والنصف من مساء اليوم. وتناقش الندوة بنية مصر المعلوماتية كإحدى وسائل بناء الجمهورية الجديدة، وكيفية مواكبة التطور التكنولوجى وتعظيم وتحقيق التكامل فى قواعد البيانات، ودعم اتخاذ القرار لتحقيق الحوكمة الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. وتمثل اللقاءات الجماهيرية المفتوحة بين هيئة الرقابة الإدارية وزوار معرض القاهرة الدولى للكتاب تأكيدا على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من إنجازات فى كافة المجالات ليشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف المشاركة فى العلم والتعقيب والمقترحات.

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