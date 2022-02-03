عاجل- التعليم تعلن رسوم امتحانات الثانوية العامة (القيمة وطرق السداد)

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن الطالب المتقدم للامتحان سيسدد رسما قدره 200 جنيه مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافى للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى والثانية، كما أن الطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة سيسددون رسما قدره 200 جنيه بالإضافة إلى 210 جنيه مصرى رسم إضافى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطالب يسدد رسوم الامتحان باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية ومنافذ فورى بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومى للطالب، ومكاتب هيئة البريد المصرى على حساب رقم 135112، أو 283818.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 11 يونيو القادم، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، وتعتمد الامتحانات على الفهم وقياس مخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وطبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2022-2021، تبدأ اجازة نصف العام الدراسى اعتبارا من 5 فبراير المقبل ولمدة 15 يوما.

ووفرت وزارة التربية والتعليم، العديد من الوسائل التعليمة المختلفة لطلاب الثانوية العامة، ومنها المنصات التعليمية كمنصة حصص مصر التعليمية وديسكفرى، إضافة إلى بنك المعرفة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت نهاية العام الماضى إجراء امتحانات الثانوية العامة ورقيا بنظام البابل شيت، وكذلك إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب لتفادى أى مشكلة تقنية.