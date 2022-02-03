أعلنت وزارة الصحة والسكان، أعداد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميني باص، صباح اليوم الخميس، أعلى كوبري الهاويس المنير بدائرة مشتول السوق في محافظة الشرقية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 20 مواطنا بإصابات تراوحت جميعها ما بين كدمات وسحجات وجروح قطعية.
وأضاف «عبدالغفار» أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بلبيس المركزي، والزوامل المركزي، ومشتول السوق المركزي، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.
وأكد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الثلاث، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، وجاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط منطقة، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: الدفع بـ15 سيارة إسعاف لموقع حادث انقلاب سيارة ميني باص بمحافظة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.