بمناسبة احتفالات عيد الشرطة.. معرض للتكنولوجيا الأمنية بأكاديمية الشرطة.. صور

شهدت أكاديمية الشرطة، صباح اليوم الخميس، فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية لوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 70.

حضر المعرض اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلي ممثلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوى الإحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

أظهر المعرض الذي أقيم في أرض المناورات الحية بأكاديمية الشرطة، أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية التى تستخدمها قطاعات الوزارة في سبيل حفظ الأمن وكشف الجرائم والحوادث، بالإضافة إلى أسطول من السيارات والدراجات النارية الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، لمساعدة رجال الشرطة علي إتمام مهمتهم في حفظ الأمن.

كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان التي أطلقتها وزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى معرض منتجات قطاع السجون، الذي ضم جميع أنواع الأثاث والمفروشات من إنتاج نزلاء السجون.