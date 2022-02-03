انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة الطقس الخميس والجمعة الأرصاد تعلن موعد الذروة وأماكن الأمطار المتوقعة لـ48 ساعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية في مصر في ما يتعلق بحالة الطقس خلال يومي الخميس والجمعة 3 و 4 فبراير، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في محافظات مصر، في ظل توقع عدم إستقرار في الأحوال الجوية المرتقبة، خاصة يومي الجمعة السبت.

حالة الطقس: سقوط أمطار متفاوتة على بعض مناطق من البلاد

أضافت منار غانم أن حالة الطقس في مصر تشهد يومى الخميس والجمعة فرص لسقوط الأمطار المتفاوتة في شدتها على شمال البلاد مرورا بالسواحل الشمالية الغربية والشرقية (السلوم – سيدي براني – مرسى مطروح – الإسكندرية – دمياط – رشيد – بورسعيد- العريش- رفح المصرية)، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وبعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج).

نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس

وأضافت منار عابد أن البلاد تشهد نشاط كثيفا للرياح، تصل سرعته بين 40/50 كم في الساعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس مع وجود إضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، وتبدأ سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، بدءًا من الخميس على السواحل الشمالية الغربية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري، مع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري مساء الخميس.

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