انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاصيل القبض على مواطن إدعى أنه المهدي المنتظر بمنطقة عين شمس في القاهرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمكنت أجهزة الأمن في مدينة القاهرة من الكشف عن حقيقة مقطع الفيديو المنتشر على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك حول إدعاء أحد المواطنين بأنه المهدي المنتظر، في ظل حالة قيام بعض المواطنين خلال الفترات السابقة بالقيام ببعض الأفعال التي قد تحدث بلبلة في الشارع المصري.

كشف ملابسات تداول فيديو لشخص يدعى أنه المهدي المنتظر

يأتي ذلك في إطار بث الأمن في الشارع المصري من خلال الجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي، متضمن إدعائه بأنه المهدي المنتظر، وقيامه بالإسقاط على مؤسسات ورموز الدولة.

تجميع التحريات اللازمة وتحديد هوية الشخص

وقامت أجهز الأمن بدورها المنوط به في جمع التحريات والمعلومات عن ذلك الشخص صاحب الإدعاءات، وعقب تحديد هويته تبين أنه أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة عين شمس بالقاهرة، ومن ثم تم ضبطه ، ويجري إتخاذ الإجراءات القانونية معه.

ضبط المواطن وتبين اضطرابه نفسيا لتعاطيه مواد مخدرة

بعد أن تم القبض عليه من الأجهزة الأمنية وضبطه، تبين إمتلاكه هاتف محمول يحتوي على مقطع الفيديو المنتشر، وبمواجهته تحدث بكلمات غير مترابطة، وبعد سؤال والدته ربة منزل وتقيم معه بنفس المنزل، أكدت أن نجلها يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية بسبب تعاطيه لمواد مخدرة بكثافة، وتم عرضه على العديد من الأطباء النفسيين قبل ذلك.