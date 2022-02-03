/677065/رابط-نتيجة-الصف-الرابع-الابتدائي-2022-برقم-الجلوس عبر-موقع-التربية-والتعليم

سادت حالة من الترقب والانتظار بين الالاف من أولياء الامور في انتظار الاعلان الرسمي لنتيجة الصف الرابع الابتدائي خاصة في ظل ما أثير حول الامتحانات من جدل واسع، بعد عمليات تطوير المناهج الدراسية هذا العام، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بإجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، حيث يترقب الجميع الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بموقع الوزارة ، حيث زادت معدلات البحث عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي،.

دوت الخليج

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، كان قد اعلن بعد إرتفاع معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إتاحة خطوات الاستعلام الخاصة بجميع نتائج الصف الرابع الابتدائي لمختلف المدارس بجميع محافظات الجمهورية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمى بالوزارة.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع التربية والتعليم

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم، عن إتاحة نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بعد الإنتهاء تماماً من الإمتحانات التى تمت تحت إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا ب جميع المدارس واللجان.

إعلان رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بمختلف المدارس المدارس

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيامها بتوفير الرابط الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي لها والتعليم الأساسى، وكشفت أيضا التربية والتعليم عن إمكانية الحصول على نتائج الصف الرابع الابتدائي لجميع الطلاب ، بخطوات متتالية وميسرة عبر البوابة الرسميةلها وهي كالتالى:

- الضغط على رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال الموقع الرسمى الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم من هنا. - إختيار الأيقونة الخاصة بعرض نتائج الامتحانالخاص بالصف الرابع الابتدائي - القيام بتحديد الصف والفصل والدور الدراسى الحالى. - القيام بتسجيل جميع بيانات الطالب وتحديد الإدارة التعليمية والمدرسة التابع لها. - تدوين أو كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب أثناء أداء الامتحان. - في النهاية يتم الضغط على الزر الخاص بالاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي حسب المديرية التعليمية التابع لها الطالب أو الطالبة.

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