/677069/تفاصيل-الخريطة-الزمنية-للعام-الدراسي-2022-الترم-الثاني

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022 "الترم الثاني".. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه لا تغيير في الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022، مشيرة إلى أن إجازة نصف العام ستبدأ فعليا يوم السبت المقبل 5 فبراير وتستمر حتى الخميس 17 فبراير، ليبدأ الترم الثاني يوم السبت 19 فبراير.

دوت الخليج

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات النقل بالمرحلة الإبتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي لتبدأ في 7 مايو 2022، بما يعادل مدة دراسة تقترب من الـ80 يوما شاملة الإجازات والعطلات الرسمية متضمنة عيد العمال وشم النسيم وعيد الفطر والعطلات الأسبوعية.

مواعد بدء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

كما حددت الوزارة موعد امتحانات الثانوية العاملة لتبدأ في 11 يونيو، وحددت كذلك موعد امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ في 21 مايو بمدة دراسة تبلغ حوالي 100 يوما، متضمنة أيضا الإجالازات والعطلات الرسمية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022

وشددت الوزارة على حظر إجراء أية امتحانات في شهر إبريل، مشيرة إلى أن موعد الامتحانات الشفوية والعملية يجب أن يكون قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأقل، مؤكدة استمرار الدراسة والمراجعات لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال فترة الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نفى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجود أي تعديل في الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2022.

ونشر شوقي بانر لخبر منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي يحمل عنوان" عاجل: الحكومة تعلن 26 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام بعد مد أسبوع إضافي"، معلقا عليه قائلا:" هام:: هذا البوست "من العام الماضي" وتم إعادة نشره لإثارة البلبلة ولا أساس له من الصحة.. وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية حيث تبدأ أجازة نصف العام في الفترة من 5 فبراير وحتي 17 فبراير 2022.

منشور الدكتور طارق شوقي

كما تواصل وزارة التربية والتعليم نشر مناهج المراحل التعليمية المختلفة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث انتهت مؤخرا من نشر منهج اللغة الانجليزية بالكامل للصف الثالث الثانوي ووضعت اللينك الخاص به على منصة بنك المعرفة المصري، كما تواصل عرض المراجعات النهائية للطلاب بالمواد المختلفة في بث مباشر على صفحتها.

اقرأ أيضا:

كيف يمكن معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

جدير بالذكر أنه ينتهي اليوم الخميس 3 فبراير امتحانات الصف الثاني الثانوي حيث سيؤدي شعبة العلمي امتحان الكيمياء بينما ينهي شعبة الأدبي الترم الأول بامتحان مادة علم النفس والاجتماع.