توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2022| طريقة توزيع درجات امتحانات الشهادة الاعدادية

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توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2022.. انتهت اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي امتدت لنحو اسبوع بدأت اليوم السبت الماضي، في ظل اجراءات احترازية مشددة، ومع ناية الامتحانات بدأ أولياء الأمور تكثيف عملية البحث عبر الانترنت للتعرف على طريقة توزيع درجات الامتحانت للفصل الدراسي الأول للشهادة الاعداداية .

دوت الخليج

و يتم توزيع درجات الشهادة الاعداداية 2022 ، الخاصة بنتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادي لهذا العام ، والذي بدأ في جميع محافظات الجمهورية بامتحان اللغة العربية، وانتهى اليوم بمادة الدراسات الاجتماعية بمختلف المدارس والمحافظات ، حيث اختلفت جداول الامتحانات وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم من مديرية تعليمية إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى والتي شهدت تباينا في أراء الطلاب فيما جاء بالامتحانات ، وكانت عدد من الإدارات التعليمية، كشف عن توزيع درجات امتحان العربي للصف الثالث الإعدادي 2022، الذي تم ورقيا على مستوى المديريات واللجان.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2022

مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أكد إن توزيع درجات امتحان المواد تأتي بشكل مختلف، بمادة العربي للصف الثالث الإعدادي 2022 تتم على أساس المجموع الكلي للمادة وهو 80 درجة، مشيراً إلى أن الـ80 درجة تشمل الـ40 درجة لامتحان الفصل الدراسي الأول، وبالمثل لامتحان الترم الثاني.

توزيع درجات امتحانات الشهادة الاعدادية 2022

ويتم توزيع درجات امتحان التيرم الأول لعام 2022، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الدخول والاطلاع والمتابعة، والذي يساعدهم في حساب الدرجات للإجابات الصحيحة واستبعاد الدرجات للأسئلة الخاطئة ، و يتم توزيعها التوزيع الرسمي لجميع الإدارات التعليمية بشكل واحد.، كما يتم توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 يتم لجميع المواد عبر نشرة توزعها وزارة التربية والتعليم .

درجات امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الأول 2022

حيث يتم تقسيم الدرجات النهائية لكل مادة، بشكل متباين، يحسب نصفها في الفصل الدراسي الأول والنصف الآخر في الفصل الدراسي الثاني في نهاية العام الدراسي بأكمله ، ويتم إضافة الدرجتين إلى منح الطالب الدرجة الكلية . توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية كالتالي - اللغة العربية: 40 درجة. - اللغة الإنجليزية: 30 درجة. - الرياضيات: 30 درجة. - العلوم: 20 درجة. الدراسات الاجتماعية: 20 درجة. يشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022 ، قد انتهت اليوم الخميس الموافق 3 بعد نحو 7 أيام جرت خلالها العملية الامتحانية في ظل اجراءات احترازية مشددة ، ومتابعة مكثفة من الادارات التعليمة المختلفة التي تمت على مدار أيام امتحانت الشهادة الاعدادية.

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