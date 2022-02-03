/677063/محلية-النواب-تناقش-طلبات-إحاطة-لنواب-الإسكندرية--والسجيني-يطالب-بإعادة-تخطيط-محاور-العجمي

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم اجتماعا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء في محافظة الإسكندرية .

دوت الخليج

وتناقش اللجنه طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بشان إعادة تخطيط وتحديث الرؤية التصميمية لمحاور ومداخل حي العجمي بمناطق شاطئ النخيل وأبو يوسف والزراعبين والصنا بمحافظة الإسكندرية، وكذلك السر المنجه الطريق الساحلي الاسكندرية - مطروح، وذلك نتيجة تنفيذ أعمال إنشاء كوبري الكيلو ۲۱، والذي كان يتعين سن خلال إنشاءه حل الأزمات المرورية لها.

محلية النواب تناقش طلبات إحاطة لنواب الإسكندرية

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب على الدسوقي، عمر الغنيمي، محمد اسماعيل، أحمد مینی، بشان: توفيرالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ اعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزة المردومة، خاصة وأنهما يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل و ميدان الساعة، و ذلك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور.

كما تناقش اللجنه طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود قاسم، محمد جبريل، بشان تباطوء الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن إستكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلائهم من مساكنهم بمنطقتي ونجع الألومنيوم بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير، حيث إنه تم نقل بعضهم لمساكن بشائر الخير بالإيجار وتبين من عمليات الإخلاء عدم وجود إستراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، محالات بديلة، أو تعويضات بالرغم من إفادة السيد الفريق وزير النقل بسداد مبالغ تعويضات بلغت 100 مليون جنيه.

قانون المنشآت الفندقية والسياحية

هذا و يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الاسبوع المقبل أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء 6 و7 و8 )من فبراير 2022 أجندة تشريعية ورقابية مزدحمة، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

فيما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة. وقد انتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون وفقاً للأسباب المبينة في تقرير اللجنة.

تنظيم الشهر العقاري

كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

قانون المجلس الصحي المصري

ويناشق النواب ايضا مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.