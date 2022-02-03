/677066/محافظ-الإسماعيلية-يوجه-بضرورة-الصيانة-الدورية-وتأمين-الكابلات-الكهربائية-وأعمدة-الإنارة-بالمدن-والقري

ففى مركز ومدينة الإسماعيلية ، قامت الوحدة المحلية بتركيب عدد ٦٠ كشاف ليد بمنطقة كوبرى دوت الخليج طريق الإسماعيلية بورسعيد والطريق الأوسط . كما تم صيانة أعمدة الإنارة العامة بشوارع نفيشة البحرية والرئيسي ومركز شباب الخشاينة .

محافظ الإسماعيلية يوجه بضرورة الصيانة الدورية وتأمين الكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة بالمدن والقري

كما واصلت الوحدة المحلية لحى ثان أعمالها برفع كفاءة الإنارة العامة بمنطقة أرض المشتل بحى العبور حيث تم زراعة عدد من الأعمدة .

وفى القنطرة شرق ، قامت الوحدة المحلية بصيانة أعمدة الإنارة بالمدينة الجديدة بمناطق سعد الجندى و التوفيق كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بنطاق قرية كسفريت . بالإضافة إلى زراعة عدد من أعمدة الإنارة بعزبة العاشر من رمضان التابعة لقرية هويس سرابيوم على أن يتم إضاءتهم فورا .

محافظ الإسماعيلية يوجه بضرورة الصيانة الدورية و تأمين الكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة بالمدن والقري

علاوة على رفع كفاءة الإنارة العامة بطرق أبو شلبي وأبو عرفه ووصلة سرابيوم . أما قرية فنارة ، قامت الوحدة المحلية بعمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بجزء من المقابر وطريق العيون . وقد شدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة فى القرى والنجوع والعمل على تأمينها وتركيب العوازل اللازمة للكابلات الكهربائية منعا لحدوث أزمات أو كوارث وقت هطول الأمطار .