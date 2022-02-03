/677070/محافظ-أسوان-يكشف-استعدات-استقبال-الدورة-السادسة-لمهرجان-أفلام-المرأة

تحدث محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، عن الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة لإستقبال الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والمقرر لها أن تعقد فى الفترة من 23 حتى 28 فبراير الجارى.

دوت الخليج في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وتحدث محافظ أسوان عن أن المحافظة ستستقبل ضيوف المهرجان من المصريين والعرب والأجانب وسيفاجأون من أن محافظة أسوان تطور بعد حركة التطوير والتحديث والتى شهدتها المحافظة مؤخراً .

استعدادات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أن مهرجان أسوان أصبح حدثًا سنويًا ينتظره أهالى المحافظة فى ظل الإقبال الكبير الذى تشهده عروض الأفلام، وجلسات منتدى نوت لقضايا المرأة، كما كشف أن هناك مشاركة من مئات الفتيات والشباب من أبناء أسوان فى ورش مهرجان أسوان الدولي، والتى حققت نجاحاً كبيراً تكلل بمشاركة المخرجة الأسوانية الشابة زهرة يعقوب بفيلم قصير فى مهرجان قرطاج فى تونس.

تكريم الصومالية هيباق عثمان في مهرجان أسوان

وكان قرر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أن تُكرم الصومالية هيباق عثمان، وهي مؤسسة حركة كر امة وذلك دعمًا منها على إنهاء العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تُمنح الصومالية هيباق عثمان جائزة نوت للإنجاز في مجال قضايا المرأة، وتكرمها في افتتاح الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة المقرر أن تقام في الفترة من 23 إلى 28 فبراير.

تكريم سوسن بدر في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ويكرم أيضًا مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة أيضاً، الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد، تقديرا لمشوارهما الإبداعي الطويل ودورهما البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها علي الشاشة.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يقدم المهرجان بهذا الملصق التحية لهذه السيدة التي حملت تراث مصر السينمائي، حالما بأن تكمل نضالها للمرأة والمجتمع والسينما رغم جدب الطريق ورماله الممتدة، بينما يبشر هشام علي ببلوغها أفق السماء المفتوحة لمن يحلم. ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد، تقديرا لمشوارهما الإبداعي الطويل ودورهما البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها علي الشاشة المعروضة.