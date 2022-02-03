/677071/قطع-التيار-الكهربائي-عن-الصالة-المغطاة--أزمة-تواجه-قائمة-احمد-سليمان-داخل-نادي-الزمالك

تعقد قائمة أحمد سليمان مؤتمرا صحفيا بمقر نادي الزمالك، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم الخميس الثلاثاء بعد أن أجرت عددا من الجولات داخل النادي في الأيام الماضية، وسط ترحيب وتأييد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشر الصفحة الرسمي “الزمالك الجديد” عب فيس بوك:” حضور أفراد القائمـــة بالكامل الي نادي الزمالك استعدادا لانطلاق المؤتمر الصحفي و لكن هناك تعسف من إدارة النادي و منع دخول الصحفيين والإعلاميين و المصورين بجانب قطع التيار الكهربائي عن الصالة المغطاة.

قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.

وحدد ” كاف” يوم 19 فبراير موعد لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

مواعيد مباريات الزمالك

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.