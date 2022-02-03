/677075/وزير-البترول-توصيل-الغاز-الطبيعي-لـ-13-مليون-وحدة-سكنية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة التعدينية، أنه تم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالى 2021/2022 وجار تنفيذها وفقاً للمخطط، وذلك من خلال تضافر كافة جهود العاملين في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل .

دوت الخليج

وأضاف الملا، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام الحالى، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق على مستوى الجمهورية، وأضاف انه تم الانتهاء من تركيب حوالي 835 ألف عداد مسبق الدفع فى إطار خطة الدولة بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتوصيل الغاز الطبيعي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والبالغ عددها 1487 قرية ، وفي هذا الصدد وجه الملا بالتنسيق والتعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية بتنفيذ تلك المبادرة ، خاصة وأن أعمال توصيل الغاز الطبيعي ترتبط بانتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي الحكومي ، مشيراً إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 قرية ، وجار تنفيذ الشبكات الارضية لـ 100 قرية وتنفيذ أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى لـ 142 قرية .

تداول 837 طن بضائع عامة ومتنوعة و484 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وكان قد أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 837 طن بضائع عامة ومتنوعة و484 شاحنة و34 سيارة ملاكي.

وشملت حركة الصادرات 837 طن بضائع عامة، 267 شاحنة و10 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 217 شاحنة و24 ملاكي ومتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل، بحمولة 104 شاحنة و7 سيارات ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 113 شاحنة و17 سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة أمل بحمولة 96 شاحنة و8 سيارات ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 135 شاحنة وسيارة ملاكي.

بينما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة ايلة، حيث تم تصدير 36 شاحنة بحمولة 837 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي.