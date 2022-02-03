/677076/عرض-حامل-اللقب-بحضور-دنيا-سمير-غانم-هشام-ماجد-يشكر-نجوم-الفن-على-دعمهم

اقيم العرض الخاص لفيلم حامل اللقب مساء أمس الأربعاء الموافق 2 فبراير، بإحدى سينمات القاهرة وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومن بينهم النجمة دنيا سمير غانم، وكريم فهمي وأحمد فهمي وشيكو والمخرج عمرو سلامة وكذلك أبطال العمل هشام ماجد وأحمد فتحي ومحمد سلام وغابت دينا الشربيني عن حضور العرض الخاص.

دوت الخليج ينشر صور العرض الخاص من فيلم حامل اللقب

وحرص هشام ماجد بتوجيه رسالة شكر لكل من دعمه، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "على قد فرحتي بالفيلم وبرد فعل الجمهور عليه، انما فرحتي الحقيقية كانت بإصحابي و إخواتي الجدعان و وقفتهم معايا فالفيلم .. شكرا و ربنا يخليكم ليا".

فيلم حامل اللقب

هذا وقد طرحت الشركة المنتجة لفيلم "حامل اللقب" أكثر من بوستر دعائي للفيلم جمع مختلف أبطاله، وحقق البرومو الدعائي لفيلم "حامل اللقب" مشاهدات مرتفعة وصلت إلى 3 مليون و100 ألف مشاهدة، كما أنه انتهى صنَّاع فيلم "حامل اللقب" الفترة الماضية من تصوير جميع مشاهد العمل، والذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا، ويعتبر هذا العمل أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو .

وتظهر النجمة دينا الشربيني، خلال أحداث فيلم "حامل اللقب" والذي تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشخصية دكتورة وهي زوجة الفنان هشام ماجد، والذي يجسد شخصية لاعب كرة قدم، وتتوالى الأحداث بينهما و يتعرضان للكثير من المواقف الكوميدية بينهما.

وحرص هشام ماجد، ومحمد سلام، ودينا الشربيني، على تشويق الجمهور للفيلم من خلال نشر عدد من الصور من كواليس العمل على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

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ويشارك في الفيلم السينمائي الجديد “حامل اللقب” بجانب كلًا من دينا الشربيني وهشام ماجد كلًا من نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ“ويزو”، والفنان محمد سلام، والفنان أحمد فتحي، والفنانة دينا ماهر، والفنانة ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف إيهاب بلبل، ومن إخراج هشام فتحي.