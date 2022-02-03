الحكومة: مصر ضمن قائمة الدول التى بدأت بإعداد استراتيجية للهيدروجين

جدة - نرمين السيد - وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مصر أعلنت عن العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، وذلك فى سبيل تحقيق رؤيتها بأن تكون مركزا إقليميا للطاقة.

وأكد المركز فى التقرير المعلوماتى حول الهيدروجين بعنوان "رحلة الهيدروجين منذ اكتشافه، وآفاقه المستقبلية"، أن للهيدروجين حاليا سوقا ضخمة مع تطور استخداماته التى تقوم عليها العديد من الصناعات، إلا أنه لا يزال ينحصر استخدامه كمادة خام لتلك الصناعات مثل صناعة الأمونيا والميثانول، حيث تتميز هذه الصناعات بأن لها استثمارات باهظة والطلب عليها مرتفعا.

وأشار المركز إلى أن الحديث عاد مجددا عن الهيدروجين وبقوة خلال السنوات الماضية، فى إطار الجهود الرامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، حيث شهد الهيدروجين نموا فى مجال استخداماته كمصدر للطاقة، وتنامى الحديث بقوة عن هذه الاستخدامات وقدرته على خلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون للوصول لأهداف حياد الكربون.

وأوضح التقرير أنواع "الهيدروجين" والتى ترتبط بألوان عدة، تختلف فيما بينها وفقا للمصدر الذى يتم إنتاجه منه، فهناك الهيدروجين الأسود ويتم إنتاجه من الفحم، والهيدروجين الرمادى، ويتم إنتاجه من الوقود الأحفورى، والهيدروجين الأخضر صديق البيئة، والذى يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائى للماء، والهيدروجين الأصفر ويتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائى للماء باستخدام كهرباء مولدة من محطات الطاقة النووية، والهيدروجين الفيروزى الذى يتم إنتاجه من خلال التحلل الحرارى للغاز الطبيعى أو الكتلة الحيوية فى غياب الأكسجين.

وتناول التقرير حجم إنتاج الهيدروجين خلال عام 2021، والذى بلغ نحو (120) مليون طن سنويا على مستوى العالم، بزيادة تقدر بنحو 56% عن عام 2018؛ الذى بلغ فيه الإنتاج نحو (77) مليون طن.

وأشار إلى أن نسبة إنتاج الهيدروجين خلال الفترة (2018- 2021)؛ والتى بلغت مساهمة الوقود الأحفورى فى إنتاج الهيدروجين خلال عام 2018 نحو 99%؛ معظمها من الغاز الطبيعى الذى يهيمن على نحو 76% من مصادر إنتاج الهيدروجين، يليه الفحم بنسبة 23%، ومع ارتباط الهيدروجين بقضايا حماية المناخ؛ انخفضت مساهمة الوقود الأحفورى (الغاز الطبيعى والفحم) تدريجيا لتصل لنحو 95% عام 2021؛ وهو ما يعنى زيادة نسبة الهيدروجين صديق البيئة من 1% إلى نحو 5%.

وأكد التقرير أن للهيدروجين آفاقا مستقبلية واسعة حيث ارتفع الطلب العالمى عليه خلال الفترة (1995-2018) بنسبة 109% ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الهيدروجين نموا سنويا خلال الفترة (2020-2044) قدره 35% وبمعدل سنوى 28% حتى عام 2050.

وأوضح المركز أن العديد من دول العالم قد أدركت أهمية الهيدروجين كسوق واعدة يمكن أن تسهم فى عملية تحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بشكل واضح؛ وقد عزز هذه الجهود دعم المفوضية الأوروبية لهذا التوجه؛ حيث أطلقت الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين (استراتيجية الهيدروجين لأوروبا المحايدة مناخيا) فى عام 2020 بهدف جعل الاستخدام الواسع للهيدروجين ممكنا بحلول عام 2050.

وأضاف أنه وفقا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ارتفع عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين المخططة إلى (20) مشروعا فى الدول العربية منها حوالى (12) مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ونحو (6) مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، ومشروعان لاستخدام الهيدروجين كخلايا وقود.

وأوضح التقرير أن الهيدروجين يمثل رهانا مستقبليا للعديد من الدول فى تحقيق الريادة فى مجال الطاقة خاصة وأن هذا التوجه يدعم تناميه معطيات كثيرة منها بأنه قادر على تحقيق أهداف حماية المناخ، فضلا عن تبنى العديد من الدول الكبرى لتوجه الهيدروجين، وصياغة استراتيجيات تتعلق بالهيدروجين، على رأسها الاتحاد الأوروبى؛ كما أنه يعد الأعلى فى محتوى الطاقة مقارنة بباقى أنواع الوقود الأخرى.