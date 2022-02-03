وزير التعليم العالى يتابع أعمال إنشاء «بيت مصر» بالمدينة الجامعية فى باريس

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشروع "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، وذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى للدول الأطراف لاعتماد اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية، وإلقاء كلمة جمهورية مصر العربية بمقر اليونسكو فى فرنسا.





واطلع الوزير على معدلات تنفيذ مشروع "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، منذ توقيع العقد فى منتصف شهر يونيو 2021 وحتى الآن، حيث تم الانتهاء من 20% من الأعمال الإنشائية، موجها بضرورة تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات المتفق عليها والجداول الزمنية المعدة مسبقا، على أن يتم استلام البيت فى 9 أبريل 2023، ثم سيتم البدء فى استقبال الطلاب المصريين الدارسين بباريس عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع.

ويعكس التصميم المختار لهذا البيت، صورة الجمهورية الجديدة التى تجمع بين عراقة الماضى وإبهار المستقبل، وكذلك إضفاء الطابع التراثى المصرى الذى يجسد الهوية المصرية فى قلب العاصمة الفرنسية.

وفى السياق ذاته، عقد وزير التعليم العالى اجتماعا مع مسئولى جمعية "بيت مصر"، وقدم لهم الشكر على المجهود الكبير المبذول فى عملية بناء "بيت مصر" داخل المدينة الجامعية الدولية بباريس، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد واجهة مهمة لمصر فى العاصمة الفرنسية.

ويهدف "بيت مصر" إلى توفير غرف للطلاب المصريين الدارسين فى أنحاء باريس، بالإضافة إلى المركز الثقافى وأن يكون له الطابع المصرى المعاصر والعريق، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم الجامعى، ودعم النشاط الثقافى والحضارى والتعليمى بين الجانبين المصرى والفرنسى.

جدير بالذكر أن إنشاء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، يأتى تنفيذا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2017 بين جمهورية مصر العربية ومجلس جامعات باريس والمدينة الجامعية الدولية بباريس، ويقام المشروع على مساحة تبلغ نحو 1900 متر مربع من إجمالى مساحة قدرها 7424 متر مربع، ويتكون المشروع بشكل أساسى من مبنى سكنى للطلاب والباحثين والرياضيين، ويتألف من 195 غرفة وقاعة للأنشطة الثقافية وأماكن عامة للخدمات.