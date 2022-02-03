أوركسترا الشباب والرياضة تشارك فى فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية

جدة - نرمين السيد - حضر المعرض اللواء هانى ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وممثلى قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى ممثلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوى الإحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

أظهر المعرض الذى أقيم فى أرض المناورات الحية بأكاديمية الشرطة، أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية التى تستخدمها قطاعات الوزارة فى سبيل حفظ الأمن وكشف الجرائم والحوادث، بالإضافة إلى أسطول من السيارات والدراجات النارية الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، لمساعدة رجال الشرطة على إتمام مهمتهم فى حفظ الأمن.

كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان التى أطلقتها وزارة الداخلية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى معرض منتجات قطاع السجون، الذى ضم جميع أنواع الأثاث والمفروشات من إنتاج نزلاء السجون.

وبدأ الاحتفال بعرض قدمه طلبة كلية الشرطة شمل تدريباتهم على كل الميادين القتالية والقدرات الخاصة على مكافحة الإرهاب وعناصره واقتحام البؤر الإجرامية.

شهد الاحتفال عروضا لطلبة كلية الشرطة، من برج الكوماندوز أظهر شجاعة واستبسال فى تنفيذ عمليات الاقتحام والتسلق والنزول السريع من أعلى أبراج ميدان الجبال.

وقدم طلاب كلية الشرطة عروض الفروسية والتى قدمها فرسان فريق أكاديمية الشرطة، أظهرت دقة وقدرة عالية فى التحكم وإصابة الأهداف من وضع الثبات والحركة.

وقدمت الإدارة العامة للحماية المدنية، عروضا ومناورات حية أظهرت قدرات رجال الحماية المدنية الفائقة فى السيطرة على الحرائق وإنقاذ المواطنين، وسرعة إخلاء المبانى المحترقة حتى فى الأدوار العليا، بالإضافة إلى عرض لرجال المفرقعات تم خلاله عملية الكشف عن المفرقعات والسيطرة على العبوات الناسفة بواسطة الروبوت الآلى وتفجيرها، باستخدام أحداث الأجهزة فى العالم بدون تدخل آدمى والتى يتم التعامل معها بواسطة وحدة تحكم داخل سيارة خبراء المفرقعات.

وقدم رجال الإدارة العامة للتأمين وكلاب الحراسة، عروضا ترفيهية للأطفال شملت مسابقات بين الكلاب فى شد الحبل والبالون وغيرها من الفقرات حيث تعالت أصوات الأطفال فرحا بالعروض.

كما استعرض رجال الإدارة عروضهم فى الكشف عن المفرقعات واستخدام الكلاب البوليسية فى عمليات التأمين وتدريبهم على التمييز بين الحقائب فى الموانى والمطارات وكافة المنافذ وسرعة الكشف عن الحقائب التى تحوى مواد مخدرة أو متفجرات.

كما شهد المعرض الذى شاركت فيه جميع قطاعات وزارة الداخلية العديد من العروض ومن بينها قيام فرق موسيقى الشرطة بعزف العديد من الألحان الوطنية التى تفاعل معها الحضور.

حضر الاحتفال عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات وأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وشباب من الأزهر والكنيسة، والذين تفاعلوا مع العروض المقدمة من طلاب كلية الشرطة، كما شاركوا رجال الأمن ركوب الدراجات النارية وسيارات ومدرعات الشرطة، وتجربة الصعود على السلم الهيدروليكى الخاص بسيارات الحماية المدنية.

ودرب رجال الإدارة العامة للمرور، الأطفال على القيادة من خلال المدينة المرورية، وتقديم الإرشادات والقوانين التى يجب اتباعها أثناء القيادة.

كما تم خلال الاحتفالية توزيع الهدايا الرمزية التى تحمل شعار الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة على الحاضرين وهدايا للأطفال.

وقدم طلاب المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية، الشكر لرجال الشرطة، والتهنئة بمناسبة عيد الشرطة وما يقدمونه من تضحيات لحفظ الأمن والأمان، وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية التى تجمعهم مع ضباط وأفراد الشرطة المشاركين فى المعرض وأمام المعروضات التى تعكس شعار المعرض