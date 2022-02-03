محافظ المنيا: نسابق الزمن للانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية

جدة - نرمين السيد - واصل أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الأسبوعى الذى يعقده المحافظ، بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانونى للمحافظة، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.

وقال المحافظ، إن جميع أجهزة محافظة المنيا، تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصرى.

وأشار إلى أن الجميع يقف صفا واحدا من أجل تنفيذ جميع المشروعات فى الوقت المحدد وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، بما ينال رضا المواطن المنياوى، ليتحقق الغرض الذى وضعته القيادة السياسية نصب عينيها وهو تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن المستهدفة، بالتنسيق مع مهندسى دار الهندسة، لمتابعة الأعمال الإنشائية، حيث إنهم المسؤولون عن متابعة المشروعات والإشراف عليها فى مراحل التنفيذ، واستلام المشروعات عند الانتهاء منها، وتلافى أى ملاحظات قد تظهر أثناء المشروع.

وناقش المحافظ، مع رؤساء المدن المستهدفة، موقف الأراضى المقترحة داخل القرى الرئيسية بالمراكز(32 وحدة محلية مستهدفة )، تمهيدا لإقامة مواقف سيارات، ونقاط إطفاء، وأسواق، بهدف توفير كافة الخدمات والامكانيات اللازمة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين، وطالبهم بسرعة الانتهاء من المعاينات واختيار قطع الأراضى التى تتناسب مع كل مشروع.

كما ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة فى عدد من القطاعات، موجها رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع يوميا والتواصل مع المواطنين وحل أى مشكلة قد تظهر أثناء التنفيذ.