محافظ المنيا يناقش آليات دعم وجذب القطاع الخاص والمستثمرين

جدة - نرمين السيد - ترأس أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار، بحضور ياسر عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، ومروان محمد مدير جهاز المشروعات، ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة.





وأكد محافظ المنيا، أن لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار بالمحافظة، تختص بدراسة المقومات الاقتصادية بالمحافظة وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بها واستيفاء النماذج المطلوبة لحصر وتحديد المقومات الاقتصادية للمحافظة قطاعيا والميزات النسبية لكل قطاع، مع إعداد ملف تفصيلى للفرص الاستثمارية وآليات دعم وجذب القطاع الخاص والمستثمرين التى يمكن أن تقدمها المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، نحو التوسع فى إقامة وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على الدخول فى مجال العمل الحر وتحفيزهم على الابتكار وريادة الأعمال وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

ووجه المحافظ بتقديم كل الدعم والمساندة لإتاحة فرص الاستثمار من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز وتخفيف الاجراءات، وفرص الحصول على تمويل للمشروعات من خلال عدد من المبادرات والمشروعات بالمحافظة منها برنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة، حيث حققت المحافظة من خلال تلك المبادرات نسب انجاز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وقدمت مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، عرضا تفصيليا حول الميزة التنافسية للقطاع الصناعى على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن القطاع الصناعى أصبح نهج استراتيجى للدولة وأولوية متقدمة فى خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تحدثت عن حوافز الاستثمار الصناعى، والقطاع الصناعى والهيكل الاقتصادى بالمحافظة، بالإضافة إلى شرح خريطة المناطق الصناعية بالمنيا، والمشروعات الصغيرة والورش الحرفية، كما استعرضت التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، ومقترحات تطويره، بالإضافة إلى عرض الصناعات الواعدة بالسوق المصرى.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى مقترحات وطلبات عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مشددا على ضرورة تحفيز المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل على جذب الاستثمار وضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المحلى، لتساهم فى توفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.