محافظ الجيزة: استجبنا لـ27 ألف بلاغ وشكوى للمواطنين خلال 2021

وأشار راشد، إلى تلقى المحافظة، خلال العام الماضى، حوالى 27 ألف بلاغ وتم حلها وذلك بخلاف بلاغات الطوارئ والبلاغات التى تستوجب إدراجها ضمن خطط التطوير بالمحافظة.
وأضاف أن البلاغات التى تلقتها غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنوعت بين بلاغات "كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ونظافة وإشغالات وبلاغات بناء مخالف وتصدعات وحوادث.
وجاء بيان البلاغات كالتالى: "4843 بلاغ كهرباء، 4309 بلاغ مياه، 1757 بلاغ صرف صحى، 2647 بلاغ نظافة وعدد 358 بلاغ بتصدعات البناء، و6810 بلاغات حوادث و377 بلاغ متعلق بمخالفات البناء والتعدى على الاراضى الزراعية واملاك الدولة.
وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميدانى الفعال للتعامل الاستباقى للحد من الأزمات والمخاطر وضرورة وضع خطط مبتكرة للقضاء على كافة المشاكل التى تواجه المواطنين بشكل إيجابى وفعال، موجها بتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وذلك للتعامل الفورى مع البلاغات الطارئة بشكل جاد وحازم.
وناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ على أى مخالفات تفعيلآ للدور المجتمعى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للنهوض بمستوى الخدمات وذلك من خلال الخطوط الارضية التالية " 35855722- 35863004 - 35869193 - 35869371 " وكذلك الخط الساخن114وخدمة الواتساب على أرقام "01152860444- 01016050453"
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