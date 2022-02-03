التضامن: تجهيز شحنة مساعدات عاجلة إلى لبنان

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، كلا من جمعية الهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى الممثلة فى جمعيه رسالة، مصر الخير، بنك الطعام، بنك كساء لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان بشكل عاجل.





وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى، بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات الأهلية نجحت فى تجهيز معونة مساعدات عاجلة لدولة لبنان الشقيق تشتمل على 100 طن من المواد الإغاثية والغذائية (بطاطين/ مراتب/ مواد غذائية) و250 طن مواد طبية من المستهلكات والمستلزمات الطبية (كمامات/ أدوية)، هذا بالإضافة إلى معونات تم تقديمها من جهات حكومية أخرى، وهذا ما عهدته الدول العربية الشقيقة من مساندة ومؤازرة لبعضهم البعض وبصفة خاصة من جمهورية مصر العربية فى كل الأوقات. وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بمشاركة منظمات المجتمع المدني فى تجهيز المساعدات، كما أثنت على مجهودات المتطوعين من الهلال الأحمر المصرى فى إنهاء الإجراءات اللوجستية من تجهيز وتعبئة وتحميل وإرسال المساعدات عن طريق البحر، مشيرة إلى جهود الهلال الأحمر المصرى فى إرسال المساعدات لشريكه الصليب الأحمر اللبنانى من قبل فى أحداث مرفق بيروت ومساندته للشعب اللبنانى فى الأزمات والكوارث. يأتى ذلك اتساقا مع رؤية القيادة السياسية فى إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة فى وقت الأزمات والمحن، وتنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن إرسال مساعدات عاجلة مقدمة لدولة لبنان الشقيق لمواجهة التداعيات الأخيرة التى تشهدها الدولة فى الآونة الأخيرة. جدير بالذكر أن جمعية الهلال الأحمر المصرى استجابت فى عام 2021 لمجموعة من النداءات الدولية والتى شملت كلا من شمال وجنوب السودان وجيبوتى ولبنان وأخيرا الأحداث الأخيرة فى غزة.

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