عاجل- مدبولى يتابع تنفيذ نزع الملكية الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الاجتماع، ، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، كما شارك فى الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من أحمد راشد، محافظ الجيزة، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وقال رئيس الوزراء إن هذا الاجتماع يستهدف مراجعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور، لدفع العمل بتلك المشروعات، خاصة أن الدولة تنفذ عددا كبيرا من هذه المشروعات التنموية الكبرى، وتعمل الحكومة على الإسراع فى تنفيذها فى أقرب وقت، ودخولها حيز التشغيل فى أقرب وقت ممكن.

من جانبها، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه يتم العمل على توفير الاعتمادات المالية المتعلقة بنزع الملكية والتعويضات المطلوبة، لافتة فى هذا الصدد إلى توفير اعتمادات بقيمة 3.1 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكبارى من إجمالى 8.6 مليار جنيه طلبتها الهيئة، كما سيتم العمل على توفير الاعتمادات المتبقية لها، طبقا للمخطط.

وفى الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى إتاحة اعتمادات مالية للمحافظات بقيمة 2.7 مليار جنيه لصرفها للتعويضات، من بينها توفير اعتمادات بقيمة 1.1 مليار جنيه لمحافظة القاهرة، وإتاحة 801 مليون جنيه لمحافظة دمياط، بينما تجاوزت قيمة الاعتمادات المخصصة للتعويضات بمحافظة المنوفية 10 ملايين جنيه، فى حين طلبت محافظة الجيزة مليار جنيه و240 مليون جنيه، حصلت منها على 240 مليون جنيه، وجار التنسيق حاليا بشأن الاعتمادات المتبقية المطلوبة لها، طبقا للمخطط.

من جهته، استعرض وزير النقل المشروعات التى تنفذها مختلف قطاعات الوزارة، والتعويضات المطلوب تدبيرها لها؛ سواء لمشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى، أو للهيئة القومية للأنفاق، وكذلك للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وغيرها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات التى تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى، والتى من بينها مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، ومشروع إقامة وتطوير عدد من الطرق الرئيسية فى عدد من المحافظات، كما تم التنويه إلى مشروعات إنشاء محاور النيل، فضلا عن مشروع رفع كفاءة طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى.

وتطرق الاجتماع إلى المشروعات التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومنها مشروع القطار الكهربائى السريع، وكذا المشروعات التى يتم تنفيذها لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وغيرها من المشروعات الأخرى العديدة.