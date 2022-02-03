الطقس السيئ يوقف حركة الصيد فى البرلس

جدة - نرمين السيد - ورست المراكب بميناء البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس وعلى شاطئ بحيرة البرلس، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وعدم ملائمة حالة البحر المتوسط لعمليات الصيد.‎

وشددت إدارة الميناء فى بيان على أصحاب المراكب بضرورة تأمين مراكبهم الراسية فى حوض الميناء لحمايتها من الارتطام ببعضها، نظرا لتلاطم الأمواج والتيارات البحرية الشديدة داخل حوض الميناء، كما وجهت بعدم الانصياع لعدد من المراكب بالتصريح لهم بالسروح، خاصة المراكب الكبيرة، خوفا على حياة الصيادين والمراكب من الأمواج العاتية والعواصف الشديدة بالبحر المتوسط.

وناشد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج فى رحلات صيد ببحيرة البرلس أو البوغاز، حفاظا على سلامتهم من الرياح الشديدة، وموجها تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة بالتعامل الفورى مع التغيرات التى تشهدها المحافظة فى الطقس على مدار اليوم.