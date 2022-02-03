التنمية المحلية: تشكيل فرق لرصد التخلص الآمن من مخلفات الترع بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - كلف وزير التنمية المحلية محمود شعراوى بتشكيل فرق متابعة ميدانية بالمحافظات للمرور الميدانى لمتابعة أنشطة مبادرة رفع مخلفات الترع والمصارف خلال النصف الأول من الشهر الجارى، فى 37 مركزا إداريا تم ترشيحهم بـ20 محافظة.





كما كلف وزير التنمية المحلية بإعداد تقرير مدعم بالصور والبيانات، لرصد مدى التقدم، وكذلك الإيجابيات والسلبيات التى تعوق التنفيذ، والعرض بالحلول المقترحة.

وأكد شعراوى فى بيان اليوم الخميس نجاح النموذج التجريبى الذى تم تطبيقه فى مركز "إيتاى البارود" بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، وإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، والتعامل مع المخلفات التى يتم إلقاءها فى تلك المجارى ومشاركة منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال رفع المخلفات ودعم المبادرات الشبابية وتعظيم دورها فى رفع وعى المواطنين بكيفية التخلص من المخلفات والحفاظ على ما تم تبطينه من ترع وتوفير صناديق القمامة اللازمة لإلقاء المخلفات، مشيرا إلى أنه تم تطبيق هذا النموذج أيضا بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

وأشار إلى أن المراكز الذى تم اختيارها بالمحافظات للتوسع فى تنفيذ المبادرة تتضمن مركزى البدرشين والحوامدية فى محافظة الجيزة، ومركزى بنها وطوخ بمحافظة القليوبية، وحى أول المنتزة بمحافظة الإسكندرية،ومراكز إيتاى البارود ودمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وشبراخيت بمحافظة البحيرة، ومراكز شبين الكوم واشمون وقويسنات ومنوف والباجور وسرس الليان بمحافظة المنوفية، ومركز المحلة الكبرى بالغربية، ومراكز الرياض وكفر الشيخ وقلين بكفر الشيخ، وكفر البطيخ بمحافظة دمياط، ومركز شربين بالدقهلية.

وأضاف أنه تم اختيار حى جنوب فى محافظة بورسعيد، وحى الجناين بمحافظة السويس،ومركز مشتول السوق بالشرقية، ومركز يوسف الصديق بالفيوم، ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف، ومركز مغاغة بمحافظة المنيا، ومركز البدارى بمحافظة أسيوط، ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج، ومركز نقادة بمحافظة قنا، ومركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

وأوضح الوزير أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظات كنموذج مع دعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير، مشيرا إلى أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خاصة التى تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بها، وذلك سعيا لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم.