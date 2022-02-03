توقف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط لارتفاع الأمواج وهبوب الرياح

توقفت حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، اليوم الخميس، ورست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وعلى شاطئ بحيرة البرلس ، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، لسوء الأحوال الجوية.

وأعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، عن توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، عقب تلقيها إشارة من ميناء الصيد، ويستمر حتى تحسن حالة الطقس.

وقد وردت للمحافظة إشارة بتعرض المناطق الشمالية من البلاد ومنها محافظة كفر الشيخ لأمطار مساء اليوم، بالإضافة لتعرضها لرياح ما بين متوسطة لشديدة، بالإضافة لاضطراب حركة الملاحة البحرية وسرعة الرياح من "65ل 75" كم/س" وارتفاع الأمواج من 4 ل 5 متر.

وأعطى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليماته للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس على مدار اليوم.

‎كما أعلن محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‎وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كلاً من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.