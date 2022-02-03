صحيفة كويتية تبرز حرص الرئيس السيسى على استخدام التقنيات الحديثة بالمشروعات

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية فى عددها الصادر اليوم الخميس، حرص الرئيس السيسى على استخدام أحدث التقنيات العالمية فى مشروعات الرقمنة والاتصالات لمواكبة الدولة المصرية للتغيرات العالمية ورؤيتها الشاملة المستقبلية.
وقالت الصحيفة وتحت عنوان "السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات لإقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كل جوانب الأداء وفقا لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة، وعلى النحو الذي يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة، مع التركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية.
وفي نفس الصحيفة وتحت عنوان "السفير المصري: الكويت تبذل جهوداً كبيرة لتقريب وجهات النظر والتنسيق بين العرب " قالت الصحيفة أن السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت وصف الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي استضافته الكويت مؤخرا بالناجح والمثمر، حيث كان فرصة مواتية لتعزيز التواصل والتشاور داخل البيت العربي، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية بغية تعزيز التعاون وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة.
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