«أنت قزم أمام الفن السعودي».. إعلامي يهاجم الفنان محمد صبحي

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بعد الأزمة الأخيرة للفنان والكاتب المسرحي محمد صبحي الذي أفاده في وقت سابق بشأن أن الرياض أصبحت عاصمة الفن في الوطن العربي وانهال عليه الهجوم بشكل كبير، وكان آخرهم الإعلامي السعودي طراد الأسمري.

دوت الخليج يرصد هجوم الإعلامي السعودي طراد الأسمري على الفنان محمد صبحي من خلال تويتر وذلك خلال السطور القادمة.

طراد الأسمري: محمد صبحي قزم أمام الفن السعودي

غرد الإعلامي السعودي طراد الأسمري عبر موقع تويتر مهاجماً للفنان محمد صبحي بشأن تصريحاته الآخيرة، وقال:” #محمد_صبحي .. نحترم فنه، وقبلها نحترمه كمواطن مصري، ولكنه قزم أمام الفن السعودي الذي يعتقد أنه بدا منذ عام! المسرح السعودي انطلق وسط الصحراء قبل ميلاد صبحي. #مشخصاتي سخرية لاذعة بحقه وأعتقد انه لم يطلقها إلا عبقري يجيد السخرية ويعرف المسرح جيداً”.

كما كان للإعلامي محمد صبحي العديد من التغريدات المهاجمة للفنان محمد صبحي، حيث قال في تغريدة أخرى:”بالمختصر .. وحتى نقطع الطريق على المزايدين والثورجيين ونزيد "خيبتهم" : "مصر التى فى خاطري وفى فمي .. مصر التي أحبها من كل روحي ودمي" ليست #محمد_صبحي”.

كما قام الإعلامي السعودي طراد الأسمري بالرد على تغريدة أحد الأشخاص المدافعين عن الفنان محمد صبحي، التي كان محتواها:”محمد صبحي قامه فنية كبيرة لن يدركها فن طاش ما طاش الا بعد خمس مائة عام. فن السعودية يتمثل فقط في حفلات التحرش وشباب البومب. عندما يحاول الاقزام النيل من شخصيه. عملاقه ك #محمد_صبحي” فعلى الدنيا السلام”.

فقام طراد بالرد على هذه التغريدة قائلاً:”حلقة واحدة من "شباب البومب" تعادل ألف مسرحية من نوع "خيبتنا"، اتحداااك”.

ولم تقتصر مهاجمة الإعلامي السعودي للفنان محمد صبحي على ذلك، بل أيضاً قام بمشاركة العديد من التغريدات المهاجمة للفنان محمد صبحي على صفحتة الرسمية على موقع تويتر، وذلك من خلال إعادة تغريده لهذه التغريدات.

معلومات عن طراد الأسمري

يعد طراد الأسمري من الشخصيات الإعلامية في المملكة العربية السعودي الذي كان له الكثير من التغريدات التي ساند من خلالها المملكة، وكشف فيها عن الكثير من الحسابات المضللة التي تعمل على الإساءة للسعودية، ويذكر أن طراد الأسمر يقوم بالكثير من الكتابات في العديد من الصحف المحلية والدولية المقروءة والإلكترونية كما أن هناك زاوية خاصة له في العديد منها، وهو يتولى الإدارة العامة حالياً لصحيفة أنحاء الإلكترونية التي تختص في الشأن السعودي وتسلط الضوء على الكثير من الأحداث في داخل المملكة.