ضوابط منظومة الخبز الجديدة 2022.. الصرف مرة كل 3 أيام

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ضوابط منظومة الخبز الجديدة 2022 إحدى أليات الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التموين العمل على وصول الدعم لمستحقيه وفقا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، وفي هذا الشأن كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشفت عن تطبيق الإجراءات الجديدة ل عملية صرف رغيف الخبز المدعم وفقاً لمنظومة الخبز الجديدة بداية من أول شهر فبراير 2022.

دوت الخليج

وزارة التموين والتجارة الداخلية كشفت عن تفاصيل منظومة الخبز الجديدة، حيث أوضحت أن النظام الجديد لصرف الخبز من خلال بطاقات التموين يشمل عدد من النقاط الهامة وهي :

ضوابط منظومة الخبز الجديدة 2022

- حال قيام صاحب بطاقة التموين أو من ينوب عنه بصرف حصص الخبز المخصصة له لمدة 3 أيام يحظر عليه الحصول على خبز خلال تلك الأيام الثلاثة من الحصص الجديدة - إذا قام صاحب بطاقة التموين أو من ينوب عنه بصرف حصة الخبز المخصصة ليوم 1 و2 و3 من شهر فبراير، فإنه ينبغي له الانتظار حتى يوم 4 فبراير حتى يتمكن من صرف الخبز المخصص له بدلا من النظام القديم الذي كان يتيح استكمال اليوم أو اليومين بحد أقصى 3 أيام. باقي الحصة سيتم تحويلها لنظام نقاط الخبز حال قيام المواطن بشراء جزء من حصته في الخبز لمدة 3 أيام، فإن باقي الحصة سيتم تحويلها لنظام نقاط الخبز، ولن يقوم بشراء الخبز المخصص له في اليوم التالي. وزارة التموين حددت تلك الخطوات لتنظيم عملية الحصول على الدعم، وكذلك تنظيم صرف نقاط الخبز، مشددة على إلى انه أنه في حالة محاولة المواطن الحصول على الخبز فستظهر له رسالة أنه قد سبق صرف حصة هذا اليوم .

ضوابط منظومة الخبز الجديدة 2022

منظومة الخبز الجديدة.. قال عنها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ، أن دراسة تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي مشروط خلال الفترة الحالية، مشدداً على هذا الأمر يستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه حيث يحصل المواطن على قيمة مالية مقابل الخبز، مع شرط الحصول على الخبز، وذلك حتى يتم التحكم بشكل أكبر في دورة العمل والحفاظ على السلع الاستراتيجية المهمة، موضحاً أن يدفع المواطن ثمن الخبز من خلال كارت كما يدفع أيضا صاحب المخبز ثمن الدقيق.

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