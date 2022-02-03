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أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 1819 طن بضائع عامة ومتنوعة و511 شاحنة و36 سيارة ملاكي.

دوت الخليج

وأوضحت الهيئة، أن حركة الصادرات بلغت 1017 طن بضائع عامة، 203 شاحنات و8 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 802 طن بضائع عامة و203 شاحنات و28 سيارة ملاكي.

تداول 511 شاحنة و1819 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وأشارت إلى أنه تتواجد على الأرصفة 10 سفن، موضحة أن ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 89 شاحنة و14 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 73 شاحنة و3 سيارات ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 92 شاحنة و8 سيارات ملاكي، بينما تم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 73 شاحنة وسيارتين ملاكي، والسفينة دليلة بحمولة 78 شاحنة و6 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، والسفينة أيلة، ومغادرة السفينة سينا، والسفينة بريدج والسفينة عمان، حيث تم استقبال 54 شاحنة بحمولة 802 طن بضائع و3 سيارات ملاكي وتم تصدير 52 شاحنة بحمولة 1017 طن بضائع عامة.

وكان قد أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أمس، أنه تم تداول 837 طن بضائع عامة ومتنوعة و484 شاحنة و34 سيارة ملاكي.

تداول 837 طن بضائع عامة ومتنوعة و484 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وشملت حركة الصادرات 837 طن بضائع عامة، 267 شاحنة و10 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 217 شاحنة و24 ملاكي ومتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل، بحمولة 104 شاحنة و7 سيارات ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 113 شاحنة و17 سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة أمل بحمولة 96 شاحنة و8 سيارات ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 135 شاحنة وسيارة ملاكي.

بينما غادر ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة ايلة، حيث تم تصدير 36 شاحنة بحمولة 837 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي.