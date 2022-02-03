عزيز مرقة يحي حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي.. تعرف على سعر التذكرة

/677082/عزيز-مرقة-يحي-حفلا-غنائيا-في-ساقية-الصاوي-تعرف-على-سعر-التذكرة

يستعد الفنان الأردني عزيز مرقة لإحياء حفل غنائي، وذلك يوم 20 فبراير الجاري، على مسرح ساقية الصاوي، وتحديداً بقاعة النهر، ومن المتوقع أن يحظى هذا الحفل بنجاح كبير نظراً لشعبية الفنان عزيز مرقة وحب الجمهور له بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفلة عزيز مرقة في ساقية الصاوي وسعر التذكرة وذلك خلال السطور القادمة.

حفلة عزيز مرقة في ساقية الصاوي

يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءاً وجاء سعر تذكرة الحفل حوالي 250 جنيهاً، ومن المقرر غناء عزيز مرقة خلال الحفل عدد من أغنياته مثل: هي، مين قالك، ما في منك، الحب الكبير، بنت قوية، تذكرتك، وآخرين.

وقد أحيا عزيز مرقة في الفترة الأخيرة حفلًا في مصر، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان Extra Bass الغنائي التي أقيمت بحديقة فاميلي بارك بالتجمع الأول، وحضرها عدد كبير من جمهور الفنان بالرغم من برودة الطقس، وقدم الفنان عزيز مرقة باقة من الأغاني التي نالت إستسحسان الجمهوربشكل كبير.

عزيز مرقة من مهرجان Extra Bass

غنى الفنان الأردني عزيز مرقة في فقرات الدورة الأولى من مهرجان Extra Bass، وقدم خلالها أغاني الراز التي يمزج فيها موسيقى الراب والجاز مع الفن الشرقي.

و قد تواجد في ذلك الحفل أيضاً عدد من الفرق مثل: لفرقة ديسكو مصر وأوتوستراد، والمربع، ومسار إجباري.

وغنى عزيز خلال الحفل أغنية أحلى واحدة بمشاركة ديسكو مصر، حيث كان طرح الكليب الخاص بتلك الأغنية قبل ذلك الحفل بيومين، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز مرقة، توزيع موسيقى ديسكو مصر، وإخراج محمد ربيع، ومن إنتاج محمد جابر.

ومزح عزيز مرقة مؤخراً مع جمهوره عبر موقع التغريدات تويتر، حيث دخل مع متابعيه في نقاش كوميدي، وسألهم عن رأيهم في إمكانية أحيائه حفلا غنائيا على أحد أسطح المنازل الخاصة بشخص من الجمهور، مما جعل الجمهور يمزح معه ويتفاعل معه بشكل كبير.

معلومات عن عزيز مرقة

هو كاتب أغاني وملحن وموزع ومنتج موسيقي ومغني أطلق ما يعرف بموسيقى الراز ويجمع عزيز مرقة بين شغفه بالموسيقى وتنظيم فعاليات محلية بمواهب عالمية لا تخلو من الموسيقى كنوع من العمل الذي يمارسه ليدر دخلا عليه، وبين هذا وذاك يوضح أن الدمج بين الاثنين يتيح له أن يكون ذلك الشخص الذي يقوم بكل الجوانب العلمية بين منتج ومنظم ومؤد.