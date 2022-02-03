قدم الآن..وظائف خالية بالبنك العربي

أعلن البنك العربي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته إلى Auto Loan Direct Sales Officer، ويشترط في المتقدم للوظيفة ما يلي:

دوت الخليج

شروط التقدم للوظيفة

-أن يكون من خريجي الجامعات.

-أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 1-2 سنوات في نفس الوظيفة.

-أن يكون لديه إتقان للغة الإنجليزية.

-أن يكون حَسن المظهر.

وللتقدم للوظيفة اضغط هنا.

وزير البترول: الإصلاحات التى قامت بها الدولة انعكست بالإيجاب على تطوير محاور العمل بصناعة البترول

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة التعدينية، أنه تم وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالى 2021/2022 وجار تنفيذها وفقاً للمخطط، وذلك من خلال تضافر كافة جهود العاملين في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل .

وأضاف الملا، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام الحالى، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق على مستوى الجمهورية، وأضاف انه تم الانتهاء من تركيب حوالي 835 ألف عداد مسبق الدفع فى إطار خطة الدولة بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتوصيل الغاز الطبيعي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والبالغ عددها 1487 قرية ، وفي هذا الصدد وجه الملا بالتنسيق والتعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية بتنفيذ تلك المبادرة ، خاصة وأن أعمال توصيل الغاز الطبيعي ترتبط بانتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي الحكومي ، مشيراً إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 قرية ، وجار تنفيذ الشبكات الارضية لـ 100 قرية وتنفيذ أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى لـ 142 قرية .