/677088/ارتفاع-الأمواج-ونشاط-الرياح-يتسبب-في-توقف-حركة-الملاحة-بمياه-البحر-المتوسط

تسببت موجة الطقس السيئ التي تشهدها محافظات السواحل الشمالية في توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، اليوم الخميس، حيث رست المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وعلى شاطئ بحيرة البرلس ، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، لسوء الأحوال الجوية.

دوت الخليج

من جانبها كشفت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، عن توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، عقب تلقيها إشارة من ميناء الصيد، بضرورة عدم الخروج للصيد واستمرار القرار حتى تحسن حالة الطقس، كما وردت للمحافظة إشارة بتعرض المناطق الشمالية من البلاد ومنها محافظة كفر الشيخ لأمطار شديدة مساء اليوم، إلى جانب تعرضها لرياح ما بين متوسطة لشديدة، بالإضافة لاضطراب حركة الملاحة البحرية وسرعة الرياح من "65ل 75" كم/س" وارتفاع الأمواج من 4 ل 5 متر.

من جانبه أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليمات مشددة للأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع التغيرات التي تشهدها المحافظة في الطقس على مدار اليوم.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة

‎كما شدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

التواجد في الشوارع على مدار الساعة

‎ووجه محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود كلاً من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.