/677090/أكرم-توفيق-يدعم-منتخب-مصر-قبل-مواجهة-الكاميرون-صور

يستضيف منتخب الكاميرون نظيرة منتخب مصر اليوم الخميس، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا ، بملعب باول بيا في ياوندي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي عبر حسابة الشخصي”انستجرم:”بالتوفيق يارجالة أنهاردة وإن شاء الله نكسب”.

أحداث مباراة مصر

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

كيروش: كلام إيتو لا يتناسب مع كرة القدم

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "فخورون بمواجهة الكاميرون ونمد أيدينا لهم لنقدم عرضا كبيرا على أرضية الملعب، ولا مكان للخوف في كرة القدم بل للإحترام يجب أن يتواجد بين جميع المتنافسين".

مصر ضد الكاميرون

وزاد: "إيتو من أبطال وأساطير كرة القدم وقد حاولت ضمه في ريال مدريد، تعليقي عليه كان فقط بخصوص بعض الكلمات التي قالها فهي لا تناسب كرة القدم".

وأردف: "التغيب عن المؤتمر الصحفي لم يكن مسؤوليتنا بل مسؤولية التنظيم، نعتذر ولكن الحادثة ليست مسؤوليتنا".

وأختتم قائلاً: " عندما تنتهي مباراة مصر والكاميرون ستعود الحياة إلى طبيعتها، فهي مباراة كرة قد لا أكثر ولا أقل، وليس حرب مثل ما وصف إيتو".