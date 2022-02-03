/677091/وصول-هليكوبتر-لنقله-إلى-المستشفى-رجال-الإنقاذ-يقتربون-من-الطفل-ريان

دوت الخليج

السلطات المحلية، أكدت أن 5 آليات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، تبذل جهودا مكثفة منذ صباح أمس الأربعاء لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في ثقب مائي بعمق يصل إلى 32 مترا، وأوضح المصدر أن الآليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي، مشيراً إلى أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه.

جهود الإنقاذ لم تتوقف منذ انطلاقها

وأضاف المصدر وفق وكالة المغرب العربي، أن جهود الإنقاذ لم تتوقف منذ انطلاقها قبل أزيد من 72 ساعة على أمل إنقاذ الطفل على قيد الحياة، مؤكدا أن السلطات عبأت مختلف الوسائل الضرورية لهذه الغاية، حيث تم إيصال الماء والأوكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.

نشطاء مغاربة من المنطقة

كما نقل نشطاء مغاربة من المنطقة صورة وصول طائرة هليكوبتر إلى عين المكان، لنقل الطفل إلى المستشفى بعد إخراجه، وكانت السلطات المحلية بدأت منذ الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء عملية الحفر بالاستعانة بجرافة ووسائل بدائية وتقليدية في انتظار رحمة من السماء.

الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة

"هسبريس" الإلكترونية المغربية، كشفت إن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة عالقا على بعد حوالي 35 مترًا، طافيًا فوق سطح مياه البئر، موضحة معاناته من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس، وأشارت المصادر ذاتها إلى فشل محاولة شاب من أبناء المنطقة تطوع لانتشال الطفل الذي يصارع الحياة منذ مساء الثلاثاء الماضي، كما فشلت محاولة عنصر عن جمعية متخصصة في الاستغوار "الغطس" في الوصول إليه، وذلك بسبب ضيق عرض البئر.

فشل الغطاس في الوصول إلى الطفل ريان

وأكدت المصادر نفسها أنه بعد فشل الغطاس في الوصول إلى الطفل ريان ووصوله إلى العمق نفسه الذي وصل إليه متطوع يوم أمس، قررت السلطة المحلية استئناف عملية الحفر بشكل أفقي، في خطوة ومحاولة جديدة لتخليص الطفل.، وأوضحت مصادر مغاربية إلى أن قوات الوقاية المدنية تمد الطفل بالأوكسجين، بعد اعلان حالة الاستنفار التي تواكب عملية الإنقاذ وعجلت بحضور مختلف رجال السلطة، يتقدمهم حاكم إقليم شفشاون.