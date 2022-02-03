/677093/قائمة-أحمد-سليمان-تفتح-النار-بعد-أزمة-المؤتمر-الصحفي-في-نادي-الزمالك-فيديو

كان من المقرر أن قائمة أحمد سليمان مؤتمرا صحفيا بمقر نادي الزمالك، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهر اليوم الخميس بعد أن أجرت عددا من الجولات داخل النادي في الأيام الماضية، وسط ترحيب وتأييد كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قال أحمد سليمان حارس مرمي الزمالك السابق والمرشح لرئيس النادي:" كنا نرغب في تقديم شكل جيد في المؤتمر داخل القلعة البيضاء، ولكن تفاجئنا صباح اليوم بتواجد بعض من الناس التي ترغب في تشجيع القائمة تم منعها من الدخول، بالرغم من تواجد أمن النادي .

وتابع:" لكن هناك تعسف من إدارة النادي و منع دخول الصحفيين والإعلاميين و المصورين بجانب قطع التيار الكهربائي عن الصالة المغطاة".

وأختتم قائلاً:" تم شتمي في نادي الزمالك، حتي الأن لم تأتي الكهربا ولا نعلم متي سوف نقيم المؤتمر الصحفي والساعة داخله علي 12 ظهراً، نحن سوف نناقش بعض الأمور في القائمة لمدة عشر دقائق ومن بعدها سوف نقرر أستكمال المؤتمر أو الرحيل.

قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.

وحدد ” كاف” يوم 19 فبراير موعد لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

مواعيد مباريات الزمالك

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.