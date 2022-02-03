«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعاً بسبب فيروس كورونا 

/677095/التعليم-تكشف-حقيقة-مد-إجازة-منتصف-العام-الدراسي-أسبوعا-بسبب-فيروس-كورونا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء. دوت الخليج وأكدت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف، وشددتا على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير2022، ولمدة 15يوماً، وأوضحتا أن أي قرارات أو إجراءات للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

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